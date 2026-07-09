Dagli inviati Giani celebra il centenario: "Firenze è la Fiorentina e viceversa, non è scontato"

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A margine della presentazione di "Fiorentina 100", il libro di Giuseppe Calabrese per celebrare il centenario della storia viola, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Io ricordo il momento in cui ero io la storia della Fiorentina, ovvero il 1° gennaio 2002, perché Firenze è la Fiorentina e viceversa. A noi pare scontato ma in giro per l'Italia non è così. Per noi la squadra è un'identità della storia di Firenze. A Roma si deve equilibrare tra le due squadre, lo stesso a Milano e Torino.

Firenze insieme a Bologna e Napoli ha un club storico che è identificazione totale con la città. E questo rende il rapporto con le istituzioni molto fecondo, lo dimostra lo stadio che resta pubblico. Il Marchese Ridolfi era un personaggio particolare perché amava la politica ma la viveva come un aspetto complementare al suo grande amore, lo sport".