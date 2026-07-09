Dagli inviati Funaro alla presentazione di "Fiorentina 100": "Vi aggiorno sul Franchi"

vedi letture

Durante la presentazione del libro per il centenario della Fiorentina scritto da Giuseppe Calabrese “Fiorentina 100”, la grande storia del secolo viola, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato anche della situazione legata alla ristrutturazione del Franchi: "Per lo stadio stiamo andando avanti - le parole raccolte da Firenzeviola.it. Tra l'altro controllando il cronoprogramma che sta rispettando le scadenze. Per quanto riguarda la Fase 2 stiamo lavorando con la giunta e abbiamo messo delle possibili strade tra cui quella della concessione. Ad oggi siamo ancora a questo, quando avremo delle novità le comunicheremo".