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L’ex ds del Torino Vagnati: "Grosso ha idee propositive: scelta giusta per l'Europa"
Presente a Poveromo, in zona Forte dei Marmi (LU), nell’ambito una cena benefica organizzata dall’agente Alessandro Moggi in favore del Meyer, l'ex ds del Torino Davide Vaganti ha parlato di Fabio Grosso, che ha avuto anni fa come allenatore: “Grosso ha già un’esperienza importante, ha fatto un ottimo lavoro al Sassuolo tanto in B quanto in A. La Fiorentina ha preso un tecnico con idee molto propositive di calcio.
Se i viola vogliono tornare in Europa hanno scelto il tecnico giusto. Vanoli e l’addio alla Fiorentina? Ho un ottimo rapporto con lui, lui è stato onorato di lavorare a Firenze ma sa che nel calcio cose così possono accadere”.
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Koleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentinadi Niccolò Santi
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Dagli inviatiAlessandro Moggi fa le carte alla Viola: "Paratici garanzia assoluta. Se il club è ambizioso, Kean non partirà. Viery un colpo"
Luca CalamaiCon 40 milioni Fagioli parte, con 40 milioni Kean resta. Sohm o Fabbian contropartite per Thorstvedt. Quanto piace Alajbegovic. Operazione 2010: bravo Paratici
Andrea GiannattasioIl colpo Viery è la cartina di tornasole del mercato viola. Ora gli esterni: Koleosho, che aspetti? Farsi scappare Solomon sarebbe un peccato. E intanto alle visite cambia la musica
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