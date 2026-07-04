Dagli inviati L’ex ds del Torino Vagnati: "Grosso ha idee propositive: scelta giusta per l'Europa"

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Presente a Poveromo, in zona Forte dei Marmi (LU), nell’ambito una cena benefica organizzata dall’agente Alessandro Moggi in favore del Meyer, l'ex ds del Torino Davide Vaganti ha parlato di Fabio Grosso, che ha avuto anni fa come allenatore: “Grosso ha già un’esperienza importante, ha fatto un ottimo lavoro al Sassuolo tanto in B quanto in A. La Fiorentina ha preso un tecnico con idee molto propositive di calcio.

Se i viola vogliono tornare in Europa hanno scelto il tecnico giusto. Vanoli e l’addio alla Fiorentina? Ho un ottimo rapporto con lui, lui è stato onorato di lavorare a Firenze ma sa che nel calcio cose così possono accadere”.