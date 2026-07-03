Malusci: "Prossima stagione? Sono ottimista, faccio il tifo per Grosso e Paratici"

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L'ex calciatore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha parlato all'evento “Solo per la Maglia” che sta andando in scena al Teatro Niccolini di Firenze per celebrare il centenario viola. Queste le sue parole: "Sono orgoglioso di questo traguardo, mi sento un privilegiato ad aver calcato i campi di Sere A con una maglia gloriosa come quella della Fiorentina. Grazie ai miei compagni e a quello che abbiamo fatto. Sono molto felice. Prossima stagione? Sono ottimista, tifo per Grosso e per Paratici, e spero che ci possano far vivere una stagione straordinaria".