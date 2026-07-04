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Como, il ds Ludi smentisce le voci su Comuzzo: "No, non è un nostro obiettivo"

Como, il ds Ludi smentisce le voci su Comuzzo: "No, non è un nostro obiettivo"FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:10Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dai nostri inviati a Forte dei Marmi - L. Marucci e L. Magistrato

Presente a Poveromo, in zona Forte dei Marmi (LU), nell’ambito una cena benefica organizzata dall’agente Alessandro Moggi in favore del Meyer, il ds del Como Carlalberto Ludi ha risposto ad una domanda a proposito della possibilità che il club lombardo sia sulle tracce di Pietro Comuzzo in questo mercato: “No, non è una possibilità” la riposta secca del dirigente comasco.