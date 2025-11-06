Dagli inviati Galloppa in conferenza stampa: "Per i ragazzi è una mazzata, bisogna stargli vicino"

Daniele Galloppa, allenatore ad interim della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 subita in Germania contro il Mainz in Conference League:



Tanti errori sia in avanti che in difesa, cosa è successo?

"Sicuramente paghi questi aspetti che sono determinanti. Nella loro area non siamo stati cinici, nella nostra non abbiamo avuto l'attenzione che è mancata e la maturità di una squadra che in questo momento doveva portare a casa qualcosa. Siamo stati superficiali in area e l'abbiamo pagata. Se avessimo fatto il 2-0 la partita sarebbe cambiata. Per i ragazzi è una mazzata. Dobbiamo rialzarci in questo momento".



È una squadra paralizzata dalla paura?

"La paura l'ho vista un pochino con l'allungarsi della partita perché siamo un po' calati. Penso che abbiano fatto una buona partita, non ottima, ma non è facile chiedergli di più. Si allena solo affrontando queste paure. Non si può scappare o nascondersi, devi affrontare la paura. Dobbiamo continuare anche davanti agli errori. Sono convinti che se questa squadra continuerà a creare così, i risultati cambieranno".

"Non parlo mai a caldo a fine partita, si rischia di dire cose insensate. C'è tanta delusione e amarezza, hanno parlato loro. Bisogna solo stargli vicino. Non sono contenti loro per primi. Lo stato d'animo è quello: una squadra triste e arrabbiata, che sa che può fare di più. Io ho visto tante facce tristi, con tanti giocatori che ancora non hanno nemmeno fatto la doccia. Ci soffrono e bisogna stargli vicino"."Non è semplice capire quale sia la chiave. Servono le parole giuste per i ragazzi: alcune volte bisogna entrare duri, altre volte serve leggerezza. Siamo calati nel secondo tempo. Io ho chiesto loro nel corso dell'intervallo di fare il 2-0, correggendo qualche errore. Dobbiamo ripartire dalle cose semplici"."Gli avevo chiesto alcune cose tattiche e andare a riempire l'area. Secondo me ha fatto una buona partita, in non possesso però deve essere più attento. Siamo stati troppo lunghi lì nel primo tempo. Lui l'uomo se l'è perso spesso, però sotto tanti aspetti ha fatto bene e per queste partite qua penso che sia importante come giocatore".