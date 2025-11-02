Fiorentina-Lecce, prima del fischio d'inizio si fa sentire la Fiesole: "Tirate fuori le palle"

Clima rovente allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, ancor prima del fischio d'inizio della gara con il Lecce. La squadra di Pioli non ha avuto di certo un'accoglienza al momento dell'arrivo allo stadio e quando le due formazioni sono entrate in campo la Curva Fiesole ha intonato subito due cori. Il primo "Tirate fuori le palle" e poi "Noi vogliamo undici leoni".