Dagli inviati Fiorentina-Lecce 0-1, è notte fonda al Franchi: Berisha affossa Pioli

vedi letture

La Fiorentina è in una crisi profonda e senza fine. I viola perdono anche contro il Lecce di Di Francesco per 1-0 al Franchi. A decidere la partita è un gol nel primo tempo di Berisha. Alla rete dei giallorossi nella ripresa non è seguita alcuna reazione da parte della squadra di Pioli che, nonostante i cambi ha prodotto occasioni quasi solo di inerzia. Saranno ore durissime in casa viola con il futuro del tecnico mai così in discussione.