Dagli inviati
Fiorentina-Lecce 0-1, è notte fonda al Franchi: Berisha affossa Pioli
FirenzeViola.it
La Fiorentina è in una crisi profonda e senza fine. I viola perdono anche contro il Lecce di Di Francesco per 1-0 al Franchi. A decidere la partita è un gol nel primo tempo di Berisha. Alla rete dei giallorossi nella ripresa non è seguita alcuna reazione da parte della squadra di Pioli che, nonostante i cambi ha prodotto occasioni quasi solo di inerzia. Saranno ore durissime in casa viola con il futuro del tecnico mai così in discussione.
Pubblicità
Dagli inviati
Dagli inviatiDi Francesco: "Oggi eravamo vittima sacrificale. Viola in lotta per la B? Serve resettare"
LiveContestazione fuori dal Franchi: "Uscite a mezzanotte" e "andate a lavorare" i coridi Redazione FV
Le più lette
2 Se 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Lecce 0-1, le pagelle: solo Fortini da salvare, il centrocampo è disastroso e c'è pure Kean tra i peggiori
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Redazione FVGiorgetti: "Con Pradè epilogo clamoroso ma non inaspettato. Ennesimo cortocircuito della Fiorentina"
Ludovico MauroFirenzeViolaGli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com