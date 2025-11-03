Dagli inviati
Fiorentina in palestra per il defaticante con lo staff
Prosegue il ritiro della Fiorentina al Viola Park, con la squadra che sta facendo una seduta di scarico in palestra. Lo staff di Pioli, arrivato in tarda mattinata al Viola Park, segue il tutto, in attesa di novità sul piano dell'allenatore. Al momento si continua a trattare per la risoluzione ma non ci sono novità di sorta.
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
