Fiorentina in palestra per il defaticante con lo staff

Prosegue il ritiro della Fiorentina al Viola Park, con la squadra che sta facendo una seduta di scarico in palestra. Lo staff di Pioli, arrivato in tarda mattinata al Viola Park, segue il tutto, in attesa di novità sul piano dell'allenatore. Al momento si continua a trattare per la risoluzione ma non ci sono novità di sorta.