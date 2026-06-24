La festa degli Azzurri di Santa Croce al rientro in pullman dalla finale

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Grande festa in casa Azzurri di Santa Croce dopo la vittoria nella finale del Calcio Storico Fiorentino contro i Rossi di Santa Maria Novella. La gioia è esplosa non appena il pullman ha fatto il suo ingresso in zona Laurenziana, come mostrano i video di Firenzeviola.it. Dopo la vittoria nel Sabbione, i tifosi si sono ritrovati per attendere i calcianti di parte azzurra.

Decine e decine di tifosi, amici, familiari e sostenitori del quartiere, pronti a salutare i campioni reduci dall'impresa in Piazza Santa Croce. Al loro arrivo il boato della folla ha accolto giocatori, allenatori e dirigenti, dando il via a una celebrazione spontanea e coinvolgente. Uno dopo l'altro, i protagonisti della vittoria sono stati circondati dall'affetto della propria gente, in un clima di grande partecipazione popolare che ha confermato ancora una volta il legame profondo tra il quartiere e la sua squadra.