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Gli Azzurri vincono l'edizione 2026 del Calcio Storico: 19-18 sui Rossi
Gli Azzurri si laureano campioni dell'edizione 2026 del calcio Storico, strappando il titolo ai Rossi. Finale combattuta doveva essere e finale combattuta, equilibrata e spettacolare è stata, come mostra il risultato di misura 19 a 18 a favore di Santa Croce che non vinceva dal 2022. Dopo le due semifinali che avevano suscitato tante critiche e polemiche per il largo punteggio con cui Azzurri e Rossi avevano vinto, i due Colori hanno dimostrato la loro forza dando vita dunque ad una bella finale sotto gli occhi del Magnifico Messere Flavio Cobolli, finalista del torneo di tennis Roland Garros ed atteso ora all'impegno di Wimbledon, e della Leggiadra Madonna Jennifer Boldini.
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