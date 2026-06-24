Calciomercato Alla Fiorentina piace il jolly del Monza Reita: ecco chi è

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La Fiorentina si è informata su un baby del Monza, Francesco Reita, classe 2008

La Fiorentina ha messo gli occhi su un giovane talento del Monza Primavera, Francesco Reita, classe 2008. Un giocatore molto duttile sul fronte d'attacco dove può giocare da ala destra, seconda punta o trequartista ma anche come mezzala d'inserimento, con le caratteristiche insomma del primo Castrovilli.

Il percorso di Reita

Il giocatore è anche nel giro delle Nazionali giovanili, fino all'Under 18. In questa stagione ha segnato 11 gol (di cui 2 in Under 18) e 4 assist ed è stato convocato anche in B senza però avere avuto la possibilità di debuttare. Un po' istintivo Reita in questa stagione ha ricevuto un paio di squalifiche per diverse giornate (7). Il giocatore nato a Napoli è cresciuto nelle giovanili della Lazio e dal 2024 è in quelle del Monza dove appunto è stato notato dai viola contro cui ha giocato nella Primavera 1 e che per ora hanno preso solo informazioni.