La Fiorentina guarda in Premier: trattativa per Bueno e sondaggio per Kamada

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La Fiorentina continua a muoversi con attenzione sul mercato, alla ricerca di profili utili per alzare il livello della rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza viola secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto ci sarebbero anche quelli di Hugo Bueno e Daichi Kamada, due giocatori diversi per caratteristiche ma entrambi utili per Fabio Grosso.

Per quanto riguarda Bueno, il laterale spagnolo rappresenta un profilo giovane (classe 2002) ma interessante, capace di abbinare spinta, corsa e buona tecnica sulla fascia sinistra. La Fiorentina starebbe valutando con attenzione la sua situazione e avrebbe addirittura già aperto una trattativa per portarlo a Firenze, consapevole di come un giocatore con queste caratteristiche possa diventare utile sia in una difesa a quattro sia in un sistema che richieda maggiore partecipazione offensiva dagli esterni. Spagnolo attualmente di proprietà del Wolverhampton con cui è retrocesso in Championship,Bueno è un nome che piace a Paratici per prospettiva e margini di crescita e i contatti sono stati molto concreti.

Discorso diverso invece per Daichi Kamada, calciatore di esperienza internazionale e in passato già in Serie A con la maglia della Lazio. Il giapponese è reduce da una buona stagione al Crystal Palace con cui ha vinto la Conference League eliminando la Fiorentina, ora è al Mondiale ma Paratici avrebbe fatto un sondaggio con il club di Premier per capire la fattibilità dell'affare.

Al momento si tratta di piste da sviluppare, in una fase in cui la Fiorentina sta valutando opportunità e sostenibilità economica delle operazioni. L'interesse per Bueno e Kamada conferma comunque anche la volontà di guardare alla Premier League alla ricerca di calciatori che possano fare al caso di Grosso.