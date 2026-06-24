Fochi di San Giovanni a Firenze: le immagini dello spettacolo pirotecnico
Si è conclusa con i consueti "Fochi di San Giovanni" la giornata di festa a Firenze per il patrono della città. Dopo la finale del Calcio Storico Fiorentino - vinta dagli Azzurri dopo una partita molto combattuta contro i Rossi - in serata ci sono stati i tradizionali fuochi d'artificio con uno spettacolo pirotecnico che dalle 22 ha allietato i tanti cittadini e turisti accorsi nelle vie della città per ammirarli. Nessun omaggio particolare alla Fiorentina nonostante le anticipazioni degli organizzatori che avevano fatto intendere dei fuochi particolari per festeggiare i 100 anni della storia viola. Queste alcune immagini dei Fochi:
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