Dagli inviati Capparella: "Ho creduto nella qualificazione, peccato, ma bella opportunità. Galloppa darà il suo apporto in prima squadra"

Marco Capparella, allenatore ad interim della Primavera nella gara di Youth League, commenta così l'eliminazione dsalla competizione europea alla quale la Fiorentina partecipava per la prima volta nonostante la vittoria sul Legia per 3-2 (all'andata era finita 4-1 per i polacchi): "Ho guardato l'andata ed avevamo avuto tanti episodi a sfavore, i ragazzi avevao fatto bene tranne un quarto d'ora di black out. Oggi hanno ribaltato l'1-0 subito in avvio ed hanno dimostrato tanta voglia di fare bene e di essere una squadra forte e si è visto".

Nell'Arsenal ha esordito in Champions un 16enne, in Italia quanto manca? "Anche noi abbiamo dei Kayode e un Kouadio che stanno dimsotrando che abbiamo ragazzi bravi ma a 16 anni devi essere bravo per esordire. Speriamo che anche nella Fiorentina nascano questi campioncini".

Che giorni sono stati con l'esordio in Primavera ed europea? "Grande emozione ritrovare i 2006 e 2007 che ho già allenato e sono contento di questa opportunità per questa partita. Io sono a disposizione e peccato non aver regalato la qualificazione, anche se non era semplice ci credevo. Sostituzione indolore per la conoscenza dunque? La conoscenza reciproca favorisce, certo. Ma anche Daniele Galloppa in prima squadra darà il suo apporto. Allenatore preparato e gli auguro che vada tutto bene per lui e per la Fiorentina".