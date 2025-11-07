Dagli inviati
Al Viola Park è arrivato anche Rubino: il video del suo arrivo al centro sportivo
Dopo l’arrivo di Paolo Vanoli, nuovo allenatore della Fiorentina, questa mattina è stato visto al Viola Park anche Raffaele Rubino, osservatore e figura all’interno della dirigenza viola. Rubino, che da tempo collabora con l’area sportiva del club, ha raggiunto il centro di Bagno a Ripoli per seguire da vicino le prime fasi dell’insediamento dello staff tecnico. Di seguito, le immagini raccolte da FirenzeViola.it che documentano il suo arrivo al Viola Park, in un giorno di grande fermento per l’ambiente gigliato.
