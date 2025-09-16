Viola in prestito: prima da titolare per Sottil e Barak, Bianco in panchina
Son ben 25 i giocatori della Fiorentina girati in prestito dalla società viola nel corso di quest'ultima sessione di mercato. Andiamo a scoprire uno per uno come si sono comportati durante questa giornata nelle loro rispettive squadre:
Lucas Beltran
La punta argentina, in prestito al Valencia, è subentrata per 13', al posto dell'attaccante Hugo Duro, nella debacle subita domenica in casa del Barcellona per 6-0.
Riccardo Sottil
L'ala italiana, in prestito al Lecce, ha giocato la sua prima partita da titolare venendo impiegato per 59' nella sfida persa domenica in casa dell'Atalanta per 4-1.
Alessandro Bianco
Il centrocampista italiano, in prestito al Paok, in Grecia, è rimasto in panchina nella sfida vinta dai propri compagni per 2-1 contro l'Ofi Creta.
Antonin Barak
Il trequartista ceco, in prestito alla Sampdoria in Serie C, ha giocato la sua prima partita da titolare venendo impiegato per 69' nella sconfitta subita in casa dal Cesena per 2-1.
Nicolas Valentini
Il centrale argentino, in prestito al Verona, è ancora fermo ai box dopo l’infortunio al bicipite femorale rimediato a metà agosto nella sfida di Coppa Italia contro il Cerignola. Il suo rientro è previsto per metà ottobre.
M'Bala Nzola
L'attaccante angolano, in prestito al Pisa, ha giocato 45' nella sfida persa in casa contro l'Udinese per 1-0, subentrando ad inizio 2° tempo.
Lorenzo Amatucci
Il giovane centrocampista italiano, in prestito al Las Palmas, nella seconda divisione spagnola, ha giocato tutti e 90 i minuti della sfida vinta in casa contro la Real Sociedad B per 2-1.
Matias Moreno
Il difensore argentino, in prestito al Levante, in Spagna, ha giocato la sua prima partita da titolare venendo impiegato per 66' nel corso della sfida pareggiata in casa per 2-2 contro il Betis.
Maat Daniel Caprini
La giovane ala italiana, in prestito al Mantova in Serie B, è subentrata per 31' nella sfida persa per 1-0 in casa della Virtus Entella.
Oliver Christensen
Il portiere danese, in prestito allo Sturm Graz, in Austria, ha giocato titolare per tutti e 90 i minuti nella sfida persa contro l'Austria Vienna per 1-0.
Lorenzo Lucchesi
Il giovane difensore italiano, in prestito al Monza in Serie B, ha giocato titolare per tutti i 90 minuti nella sfida persa in casa dell'Avelino per 2-1.
Filippo Di Stefano
L'attaccante italiano, in prestito alla Carrarese in Serie B, è rimasto in panchina nella sfida pareggiata dai propri compagni in casa del Catanzaro per 1-1.
Tommaso Rubino
Il giovane trequartista italiano, anch'esso in prestito alla Carrarese, è rimasto anche lui in panchina nella sfida pareggiata sabato in casa del Catanzaro per 1-1.
Jonas Harder
Il centrocampista italiano, in prestito al Padova in Serie B, ha giocato la sua prima partita da titolare venendo impiegato per 65' nella partita persa per 1-0 in casa contro il Frosinone.
Tommaso Vannucchi
Il giovane portiere italiano, in prestito al Pontedera in Serie C, ha giocato titolare per tutti e 90 i minuti nella sfida vinta per 2-1 in casa contro il Rimini.
Jacopo Tarantino
La giovane punta italiana, anch'esso in prestito al Pontedera, è rimasto in panchina nella sfida vinta per 2-1 dai propri compagni in casa contro il Rimini.
Leonardo Baroncelli
Il giovane difensore italiano, in prestito al Gubbio in Serie C, è rimasto in panchina nella sfida vinta per 1-0 dai propri compagni in casa del Forlì.
Mattia Ievoli
Il giovane centrocampista italiano, in prestito all'Ospitaletto Franciacorta in Serie C, è rimasto in panchina nella sfida persa in casa dai propri compagni contro la Pergolettese per 2-1.
Alessio Ciraudo
Il giovane terzino italiano, in prestito al Grosseto in Serie D, è subentrato per 7' nella sfida vinta per 1-0 in casa contro il Foligno.
Riccardo Spaggiari
Il giovane difensore italiano, in prestito all'Arzignano Valchiampo in Serie C, è rimasto in panchina nella sfida pareggiata 0-0 in casa dai propri compagni contro la Giana Erminio.
Lorenzo Romani
Il giovane difensore italiano, in prestito al Lecco in Serie C, è subentrato per 13' nella sfida vinta 1-0 in casa dell'Inter U23.
Giulio Scuderi
Il giovane terzino italiano, in prestito all'Alcione Milano in Serie C, ha giocato titolare per tutti e 90 i minuti nella sfida pareggiata per 1-1 in casa delle Dolomiti Bellunesi.
Dimo Krastev
Il giovane difensore bulgaro, in prestito al Siracusa in Serie C, è rimasto in panchina nella sfida persa per 3-0 dai propri compagni contro il Benevento.
Carlo Mignani
Il giovane centrocampista italiano, in prestito al Follonica Gavorrano in Serie D, ha giocato per 52' nella sfida vinta per 2-1 in casa del Poggibonsi.
Mirko Elia
Il giovane difensore italiano, in prestito al Forlì in Serie C, ha giocato per 45' nella sfida persa per 1-0 in casa contro il Gubbio.
