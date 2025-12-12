Fiorentina-Verona, finale salvezza: numeri e curiosità sulla sfida di domenica

Ritorna la Serie A e ritornano le statistiche fornite dalla Lega. Tra le gare più delicate del quindicesimo turno c'è Fiorentina-Hellas Verona, o meglio, ultima contro penultima, uno scontro salvezza che vale tantissimo. Queste le statistiche della Lega Serie A sul match in programma domenica alle ore 15:

I precedenti ufficiali tra le due squadre a Firenze sono 42 con bilancio di 25 successi viola (l’ultimo 3-1 nella Serie A 2024/25), 11 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 2021/22) e 6 vittorie del Verona (l’ultima per 1-4, nella Serie A 2017/18). Fiorentina in gol da 8 gare consecutive al Franchi contro il Verona: totale di 11 gol ed ultimo stop il 20 aprile 2015, vittoria veneta per 1-0 in Serie A, rete determinante di Obbadi allo scadere, dopo che sullo 0-0 Diamanti fallì un rigore. Il 20 ottobre 1929 la Fiorentina ottenne la sua prima vittoria in casa nell’era del girone unico, seppure militasse in Serie B, proprio contro il Verona. Risultato finale 4-0 con gol viola di Staffetta, Luchetti, Galluzzi e Segoni III. Fiorentina e Verona sono due delle quattro squadre della Serie A 2025/26 che mandano in rete il minor numero di calciatori: 6, come Parma e Pisa.

Fiorentina e Verona sono due delle quattro squadre che subiscono più reti nella Serie A 2025/26 nei primi 15’ minuti di gara: 4 gol come l’Udinese e Sassuolo. Prima della gara di Conference League (11 dicembre), Rolando Mandragora già a 4 reti (tutte in Serie A) in questa stagione 2025/26, capocannoniere viola in partite ufficiali, pari ad Albert Gudmundsson. La Fiorentina è la squadra che ha ricevuto il maggior numero di rigori a proprio favore: 4, come Bologna, Pisa e il Torino. Il Verona è la squadra che subisce più reti della Serie A 2025/26 nei 15’ minuti finali più recuperi: 8 gol subiti.

Il Verona ha vinto sabato scorso la prima gara nella Serie A 2025/26, 3-1 al Bentegodi sull’Atalanta. In gol Giovane (terza marcatura stagionale, tutte segnate in casa), Belghali (al secondo centro consecutivo dopo quello in casa del Genoa) e Bernede (primo gol stagionale, secondo assoluto in A, il primo fu proprio contro la Fiorentina nel febbraio scorso) per gli scaligeri. Il Verona è la squadra della Serie A 2025/26 che perde più punti nella ripresa rispetto ai risultati dei primi tempi di gara: -7. Il Verona è l’unica squadra della Serie A 2025/26 che segna solo con titolari. Nessuna rete realizzata da subentrati. Amin Sarr è il calciatore che entra più volte a partita in corso della Serie A 2025/26: 12 volte.