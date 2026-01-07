La BBC annuncia la "tempesta Goretti". Ma si tratta del meteo
FirenzeViola.it
"Storm Goretti" sul Regno Unito. Ad annunciarla è addirittura la BBC, nel pomeriggio. Ma ovviamente non si tratta del ds viola, Roberto Goretti, pronto alla bufera pur di portare Fabio Paratici da Londra a Firenze, bensì dell'omonima tempesta che porterà abbondanti nevicate e ghiaccio nelle prossime ore su tutta la Gran Bretagna e in particolare nel Galles.
Tanto che in alcune parti dello stato britannico è stato emesso un avviso di allerta meteo. Una coincidenza curiosa, a causa del servizio meteorologico francese che ha chiamato "Goretti" la prima tempesta dell'anno, che strappa se non altro un sorriso, visto il momento della Fiorentina che aspetta il suo dirigente Paratici, contattato proprio da Roberto Goretti, tuttora in Inghilterra.
Pubblicità
Curiosità
Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi nodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Copertina
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Mario TeneraniFiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com