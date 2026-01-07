La BBC annuncia la "tempesta Goretti". Ma si tratta del meteo

"Storm Goretti" sul Regno Unito. Ad annunciarla è addirittura la BBC, nel pomeriggio. Ma ovviamente non si tratta del ds viola, Roberto Goretti, pronto alla bufera pur di portare Fabio Paratici da Londra a Firenze, bensì dell'omonima tempesta che porterà abbondanti nevicate e ghiaccio nelle prossime ore su tutta la Gran Bretagna e in particolare nel Galles.

Tanto che in alcune parti dello stato britannico è stato emesso un avviso di allerta meteo. Una coincidenza curiosa, a causa del servizio meteorologico francese che ha chiamato "Goretti" la prima tempesta dell'anno, che strappa se non altro un sorriso, visto il momento della Fiorentina che aspetta il suo dirigente Paratici, contattato proprio da Roberto Goretti, tuttora in Inghilterra.