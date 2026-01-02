Social

Solomon in viola, la Federcalcio israeliana: "Firenze, preparati ad un po' di magia!"

Solomon in viola, la Federcalcio israeliana: "Firenze, preparati ad un po' di magia!"
Manor Solomon sta diventando un nuovo calciatore della Fiorentina. Atterrato stamani a Firenze, l'ex Tottenham è in procinto di firmare il suo contratto coi viola e di iniziare così la sua avventura in Serie A. Arriva quindi l'in bocca al lupo da parte della Federcalcio israeliana, che suoi propri social scrive: "Firenze, preparati per un po' di magia! Manor Solomon si unisce alla Fiorentina. Auguriamo al nostro "Manorinho" la migliore fortuna in questo nuovo entusiasmante capitolo in Serie A. Sappiamo che brillerai!". Ecco il post su X: