La classifica viola resta drammatica: il confronto con Palladino dice -23

vedi letture

Come alla fine di ogni turno di campionato, su Tuttomercatoweb.com ecco un confronto tra la classifica di questa stagione e quella dell'anno scorso, allo stesso punto del torneo. Classifiche a confronto con lo scorso campionato al termine della 18esima giornata di Serie A. L'Inter capolista che fino a questo momento ha disputato 17 gare a questo punto della stagione viaggia con due punti in più rispetto a un anno fa. Decisamente maggiore l'incremento di punti per il Milan secondo in classifica: +12 grazie alla cura Massimiliano Allegri. Al terzo posto in graduatoria c'è il Napoli di Antonio Conte, squadra che a 90 minuti dal termine del girone d'andata ha un punto in più rispetto alla stagione conclusa col quarto Scudetto della sua storia. Il differenziale peggiore rimane della Fiorentina, che nonostante il successo contro la Cremonese rimane in piena zona retrocessione, con un -23 rispetto al rendimento che aveva la stessa squadra (guidata da Raffaele Palladino) alla 18esima dello scorso campionato.

Ecco la classifica con accanto il riferimento del differenziale di punti rispetto all'anno scorso:

*Inter 39 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25)

*Milan 38 (+12)

*Napoli 37 (-1)

Juventus 33 (+1)

Roma 33 (+13)

*Como 30 (+15)

*Bologna 26 (-5)

Atalanta 25 (-16)

Lazio 24 (-11)

Sassuolo 23 (in Serie B)

Torino 23 (+3)

Udinese 22 (-2)

Cremonese 21 (in Serie B)

*Parma 18 (+3)

Cagliari 18 (+4)

*Lecce 17 (+1)

Genoa 15 (-4)

*Hellas Verona 12 (-3)

Fiorentina 12 (-23)

Pisa 12 (in Serie B)

*=Una partita in meno