Coppe europee più campionato: a volte finisce male. Il dato che spaventa i viola
Curiosa e spaventosa, per i tifosi viola, la statistica snocciolata da Transfermarkt sulle sue pagine online. Il portale specializzato in dati del mondo del calcio, infatti, riporta oggi un grafico con approfondimento in merito alle squadre che in questo secolo, con le coppe europee annesse alla propria stagione, al 14° turno avevano racimolato pochi punti in campionato. L'analisi dimostra come in certi casi, anche per le squadre più blasonate, l'annata "no" miscelata alle coppe internazionali - talvolta terminate anche bene - sia finita in modo anche tragico, sportivamente parlando.
Ad esempio il Perugia, nel 2003/04, vinse la Coppa Intertoto ma a fine anno si ritrovò retrocesso. Un po' come successe alla stessa Fiorentina nel 2001/02, annata conclusa non solo con la retrocessione di categoria ma anche col fallimento. Sono casi che in parte spaventano la squadra di Vanoli, alle prese sia con la lotta salvezza che col cammino in Conference League. Ecco il grafico:
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati