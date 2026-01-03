Bilancio in parità tra Vanoli e Nicola: i numeri di Fiorentina-Cremonese

Direttamente dal sito ufficiale della Fiorentina, una serie di statistiche inerenti al match che i viola giocheranno domani contro la Cremonese, nella 18a giornata di campionato:

"Fiorentina e Cremonese si sono incontrate 18 volte nella storia. Il bilancio è a favore dei gigliati con 9 vittorie, 8 pareggi e 1 sconfitta. A Firenze i lombardi non hanno mai vinto.

I gol siglati dai viola sono stati 26 mentre quelli grigiorossi 18.

L’ultima sfida tra le due compagini a Firenze, in campionato, é stata nel 2022-23; terminata sul punteggio di 3-2 in favore dei gigliati. Il miglior marcatore della sfida è Batistuta con 4 gol, seguito da Savelli, Moroni, Socrates e Cabral tutti a quota 2.

Paolo Vanoli ha incontrato Davide Nicola in due occasioni, conquistando 1 vittoria e subendo anche 1 sconfitta: entrambe nella scorsa stagione (Torino-Cagliari 2-0 e Cagliari-Torino 3-2). In campo ci sarà un doppio ex: Federico Ceccherini. Il livornese ha giocato per due stagione a Firenze dal 2018 al 2020. Il difensore classe 92’ si é trasferito a Cremona nella scorsa stagione dove ha trovato anche il primo gol con la maglia grigiorossa".