Lazio in gol da 12 partite interne contro la Fiorentina: le statistiche più curiose del match

Come al solito, sul sito ufficiale della Lega Serie A, compaiono le più curiose statistiche riguardanti il prossimo turno di campionato. Ecco quelle relative a Lazio-Fiorentina:

Nella città capitolina i precedenti ufficiali tra le due squadre sono 83: 44 vittorie della Lazio (ultima 1-0, nella Serie A 2023/24), 23 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A 2022/23) e 16 successi della Fiorentina (ultimo 1-2, nella Serie A Enilive 2024/25).

La Lazio va in gol da 12 partite interne consecutive contro la Fiorentina. L'ultima partita senza reti risale alla stagione 2013/14 terminando 0-0.

La Lazio è a quota 24 punti in classifica dopo 18 giornate: era dal 2015/16 che i biancocelesti non chiudevano il girone d’andata con un bilancio simile. In quell’occasione, la Lazio totalizzò 27 punti, che potrebbero essere eguagliati in caso di vittoria contro la Fiorentina.

Sempre riguardo alla squadra bianco-celeste, la Lazio è la squadra con più espulsioni rimediate in campionato (7).

Venendo alla squadra viola, la Fiorentina è a quota 12 punti in classifica dopo 18 giornate: indipendentemente dal risultato della partita contro la Lazio, si tratta del peggior rendimento in un girone d’andata da quando la Serie A è a 20 squadre (record negativo precedente 21 punti nel 2019/20 e 2020/21).

Contro la Cremonese è arrivata la sesta rete stagionale per Moise Kean (5 in Serie A + 1 in Conference), tutte siglate al Franchi. L’ultima rete esterna dell’attaccante della Fiorentina risale al maggio scorso, 2-3 a Udine, ultima giornata del campionato 2024/25.