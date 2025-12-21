Ikone segna una tripletta contro un club dilettantistico francese: il suo Paris FC avanti in Coppa
Jonathan Ikoné ha segnato i suoi primi gol con la maglia del Paris FC, trovando finalmente continuità e incisività dopo un avvio di stagione difficile. L’ex esterno della Fiorentina (8 presenze in Ligue 1 senza reti, di cui una sola da titolare) è sceso in campo dal primo minuto nella partita di Coppa di Francia contro l’US Raon-l’Étape, squadra dilettantistica della quinta serie francese. Jorko ha firmato una tripletta, garantendo così il passaggio del turno alla sua squadra, e ha chiuso la partita con l’ultimo gol su calcio di rigore nel finale
