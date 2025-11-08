Viola imbattuta in casa del Genoa dal 2019, ma peggior difesa della A. I numeri

Come da prassi, sul sito ufficiale della Lega Serie A compaiono le principali statistiche in merito ai match del turno corrente, in questo caso l'undicesima giornata. Di seguito quelle relative a Genoa-Fiorentina, in programma domani alle 15 al Ferraris:

I precedenti ufficiali tra le due squadre a Marassi sono 59, con bilancio di 19 vittorie del Genoa (ultima 2-1, nella Serie A 2019/20), 22 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A 2020/21) e 18 successi della Fiorentina (ultimo 1-0, nella Serie A dell’anno scorso). Viola sempre vittoriosi in casa del Genoa nelle ultime 3 sfide disputate al Ferraris.

Il Genoa non batte la Fiorentina in casa dall’1 settembre 2019, 2-1 in Serie A, grazie alle reti di Zapata e Kouamè per i padroni di casa, Pulgar su rigore per i viola. Genoa senza vittorie in casa in Serie A dal 4 aprile scorso, 1-0 sull’Udinese. Tra vecchia e nuova stagione, 2 pareggi e 6 sconfitte nelle seguenti 8 gare giocate a Marassi. Il Genoa non ha ancora segnato in casa nella Serie A 2025/26: l’ultima rete rossoblù in campionato risale a Genoa-Atalanta 2-3 del 17 maggio scorso, autore al 58’ Pinamonti. Digiuno che dura da 482’.

Genoa squadra della Serie A 2025/26 che finora ha subito il maggior numero di ammonizioni: 28 in 10 gare, quasi 3 in media ad incontro. Genoa squadra che ha subito più reti nei primi 15’ della ripresa: 3 gol incassati dal 46’ al 60’, come Cremonese, Cagliari, Milan, Udinese e Pisa. Genoa e Fiorentina sono le due squadre che hanno perso più punti nelle riprese rispetto ai risultati del 45’, nella Serie A 2025/26: -5 i viola (come il Verona), -7 il Grifone. Fiorentina peggior difesa della Serie A 2025/26 con 16 reti subite, al pari di Torino e Verona. Fiorentina senza vittoria in campionato: non era mai successo dopo 10 giornate in un campionato di Serie A. L’ultimo successo toscano in Serie A risale al 3-2 ad Udine del 25 maggio scorso.