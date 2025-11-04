Serie A, la Flop 11 di TMW della 10° giornata: "Profondo viola", ben 4 giocatori presenti

Torna l'appuntamento settimanale con la Flop 11 della Serie A a cura della redazione di TMW. Per quanto riguarda la 10° giornata è la Fiorentina ad essere la squadra più rappresentata a causa della grave sconfitta subita in casa contro il Lecce che ha portato la squadra viola all'ultimo posto solitario in classifica: non succedeva dal 1938. La sconfitta si è rivelata fatale anche per l'allenatore viola gigliato Stefano Pioli, da poche ore esonerato dalla società gigliata. Di seguito la formazione scelta dalla redazione di TMW, che vede presenti, tra le fila viola i due difensori centrali, Marin Pongracic e, il capitano, Luca Ranieri, e i due centrocampisti Cher Ndour e Niccolo Fagioli.

Zion Suzuki (Parma) 5.5

Zeki Celik (Roma) 5

Marin Pongracic (Fiorentina) 5

Luca Ranieri (Fiorentina) 5

Christian Ordonez (Parma) 4

Nicolò Fagioli (Fiorentina) 4.5

Cher Ndour (Fiorentina) 4.5

Matteo Prati (Cagliari) 4.5

Paulo Dybala (Roma) 4.5

Kamaldeen Sulemana (Atalanta) 5

Alvaro Morata (Como) 5