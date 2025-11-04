Serie A, TMW stila la Flop 11 generale: incubo viola, anche qua 4 giocatori presenti

vedi letture

Dopo aver composto la flop 11 della 10° giornata di Serie A, la redazione di TMW ha realizzato anche la flop 11 generale dopo le prime 10 giornate di Serie A. Anche in questa seconda classifica sono inevitabilmente tante le note viola presenti: si tratta di 4 giocatori, ovvero del terzino brasiliano Dodo (5,55 di voto), del difensore croato Marin Pongracic (5,44 di voto), e dei due centrocampisti italiani Niccolò Fagioli (5,38 di voto) e Cher Ndour (5,33 di voto). Anche in questo caso la squadra viola è la più rappresentata, seguita dal Pisa, con 3 giocatori.

Di seguito la formazione completa composta dalla redazione di TMW:

Razvan Sava (Udinese) 5.67

Dodo (Fiorentina) 5.55

Marin Pongracic (Fiorentina) 5.44

Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58

Nuno Tavares (Lazio) 5.57

Marius Marin (Pisa) 5.36

Cher Ndour (Fiorentina) 5.33

Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.38

Matteo Tramoni (Pisa) 5.44

Lorenzo Colombo (Genoa) 5.19

Jonathan David (Juventus) 5.25