Serie A, classifiche a confronto: continua il crollo viola, -17 punti rispetto allo scorso anno

Su Tuttomercatoweb.com ecco le classifiche a confronto dopo otto giornate di Serie A. Nonostante qualche piccola traccia che potrebbe far pensare a una rinascita, la Fiorentina manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Con il pareggio contro il Genoa, quindi, continua ad essere molto pesante il confronto con l'anno scorso: adesso sono 17 i punti in meno. Tra le big, momento negativo anche per la Lazio di Maurizio Sarri che viaggia con sette punti in meno rispetto alla scorsa stagione, e per l'Atalanta, addirittura a -9, risultato che sta portando a delle riflessioni sul mister dei bergamaschi, Ivan Juric. La squadra, invece, che ha il confronto migliore con lo scorso campionato è la Roma, addirittura +11 punti. Bene anche il Como, +9, e il Milan, +5.

Di seguito la classifica completa:

Inter 24 punti (= ai punti conquistati nella Serie A 2024/25 dopo undici partite)

Roma 24 (+11)

Milan 22 (+5)

Napoli 22 (-3)

Bologna 21 (+3)

Juventus 19 (-2)

Como 18 (+9)

Sassuolo 16 (in Serie B)

Lazio 15 (-7)

Udinese 15 (-1)

Cremonese 14 (in Serie B)

Torino 14 (=)

Atalanta 13 (-9)

Cagliari 10 (+1)

Lecce 10 (+2)

Pisa 9 (in Serie B)

Parma 8 (-1)

Genoa 7 (-2)

Hellas Verona 6 (-6)

Fiorentina 5 (-17)