Serie A, classifiche a confronto: continua il crollo viola, -17 punti rispetto allo scorso anno
Su Tuttomercatoweb.com ecco le classifiche a confronto dopo otto giornate di Serie A. Nonostante qualche piccola traccia che potrebbe far pensare a una rinascita, la Fiorentina manca ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato. Con il pareggio contro il Genoa, quindi, continua ad essere molto pesante il confronto con l'anno scorso: adesso sono 17 i punti in meno. Tra le big, momento negativo anche per la Lazio di Maurizio Sarri che viaggia con sette punti in meno rispetto alla scorsa stagione, e per l'Atalanta, addirittura a -9, risultato che sta portando a delle riflessioni sul mister dei bergamaschi, Ivan Juric. La squadra, invece, che ha il confronto migliore con lo scorso campionato è la Roma, addirittura +11 punti. Bene anche il Como, +9, e il Milan, +5.
Di seguito la classifica completa:
Inter 24 punti (= ai punti conquistati nella Serie A 2024/25 dopo undici partite)
Roma 24 (+11)
Milan 22 (+5)
Napoli 22 (-3)
Bologna 21 (+3)
Juventus 19 (-2)
Como 18 (+9)
Sassuolo 16 (in Serie B)
Lazio 15 (-7)
Udinese 15 (-1)
Cremonese 14 (in Serie B)
Torino 14 (=)
Atalanta 13 (-9)
Cagliari 10 (+1)
Lecce 10 (+2)
Pisa 9 (in Serie B)
Parma 8 (-1)
Genoa 7 (-2)
Hellas Verona 6 (-6)
Fiorentina 5 (-17)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati