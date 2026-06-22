Roma, il caso Bove può valere 15 milioni: trattativa aperta con l’assicurazione

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La Roma sta valutando una possibile operazione sul fronte assicurativo legata a Edoardo Bove, il centrocampista che, dopo il malore accusato durante il periodo trascorso alla Fiorentina, non è più nelle condizioni di giocare in Serie A. Una questione che assume particolare importanza anche in vista della chiusura del bilancio prevista per il 30 giugno.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il club giallorosso avrebbe avviato un confronto con Generali Assicurazioni per verificare la possibilità di ottenere un indennizzo previsto da una specifica polizza destinata a coprire situazioni legate a gravi problemi di salute dei tesserati.

L'eventuale risarcimento potrebbe portare nelle casse della Roma una cifra molto rilevante, stimata intorno ai 15 milioni di euro. Al momento, tuttavia, non si tratta di una somma già acquisita: la trattativa con la compagnia assicurativa è ancora in corso e resta da capire quale sarà l'esito definitivo del confronto tra le parti.