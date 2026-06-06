Centenario Fiorentina, ecco “Campioni per sempre” il documentario sul primo scudetto

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Nel cammino del centenario della Fiorentina la vittoria del primo scudetto rappresenta una delle pagine più luminose. A raccontare quella stagione trionfale è il documentario “Campioni per sempre. Fiorentina ‘55-’56” realizzato dal giornalista Roberto Davide Papini per La Nazione. Il documentario sarà proiettato mercoledì 10 giugno a Villa Bracci (Stradone di Rovezzano 33, a Firenze) alle ore 18.

Il documentario racconta la splendida avventura del primo scudetto viola nel 1955-56, attraverso la voce dei protagonisti e raccoglie una serie di interviste esclusive a giocatori come Orzan, Magnini, Sarti, Virgili, Carpanesi. E poi interviste al grande Narciso Parigi, a tifosi di ieri e di oggi, giornalisti, figli dei grandi campioni. Il docufilm, ha vinto la Ghirlanda d’onore a “Sport Movies & TV – Milano International Ficts Fest”. Alla proiezione saranno presenti l’autore e il vicepresidente del Museo Viola, Massimo Cervelli. A seguire sarà presentato il libro “Cantami o viola” di Andrea Mazzoni