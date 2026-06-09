Zauri torna sul suo tocco di mano in quel Lazio-Fiorentina: "Non ne vado fiero...ma che parata!"

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22 maggio 2005, Lazio-Fiorentina, biancocelesti e viola si contendono tre punti pesanti per la salvezza. Siamo sull'1-1 e un tiro a botta sicura di Jorgensen viene salvato sulla linea da Luciano Zauri, che colpisce nettamente con la mano. L'arbitro Rosetti non se ne accorge e finisce 1-1. Una svista arbitrale clamorosa commentata a oltre vent'anni di distanza dallo stesso Luciano Zauri, che sarebbe poi passato qualche stagione dopo proprio alla Fiorentina.

Così l'ex terzino ha parlato di quanto accaduto, scherzando, a Doppiopasso Podcast: "Dopo quello che accadde passai due settimane molto pesanti. Lo dico sempre, è un episodio di cui non vado fiero, ma fu un gesto istintivo. Però posso dire, ho fatto una parata pazzesca".