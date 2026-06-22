Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC: vince con il 68,58%

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC: vince con il 68,58%FirenzeViola.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 15:26Primo Piano
di Redazione FV

Arriva l'esito delle elezioni federali: nell'Assemblea FIGC odierna è stato eletto Giovanni Malagò che è dunque il nuovo presidente della FIGC. L'ex presidente del CONI succede all'uscente Gabriele Gravina, che si era dimesso a furor di popolo dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, vincendo la sfida con Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Netta la vittoria. Sono stati infatti 343,084 i voti per Malagò, con percentuale del 68,58%. Per Abete 145,936 voti, con una percentuale del 29,17%. Le schede bianche sono state 11,272, con una percentuale del 2,25%.

“Da solo non posso fare niente - le prime parole di Malagò dopo la proclamazione - con voi posso fare tutto”.