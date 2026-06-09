Social

Paratici in missione a New York per la Fiorentina: con lui c'è anche la compagna Pilar Fogliati

Paratici in missione a New York per la Fiorentina: con lui c'è anche la compagna Pilar FogliatiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:15Curiosità
di Redazione FV

Sono ore decisive per capire qualcosa di più sulla Fiorentina che verrà: ieri è iniziato infatti il viaggio del Ds Fabio Paratici che, assieme al Dg Alessandro Ferrari sono volati negli Stati Uniti, a New York, per incontrare il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine e fare il punto sui piani del club. Dalle stories Instagram ecco un dettaglio in più sulla 'missione' negli States di Paratici: come mostrato da lei stessa, anche Pilar Fogliati, attrice e compagna del Ds, si trova a New York in queste ore.

Non è una novità per lei, visto che Fogliati è stata vista assieme a Paratici anche in diverse uscite pubbliche recenti dell'ex dirigente della Juventus.