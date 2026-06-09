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Paratici in missione a New York per la Fiorentina: con lui c'è anche la compagna Pilar Fogliati
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Sono ore decisive per capire qualcosa di più sulla Fiorentina che verrà: ieri è iniziato infatti il viaggio del Ds Fabio Paratici che, assieme al Dg Alessandro Ferrari sono volati negli Stati Uniti, a New York, per incontrare il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine e fare il punto sui piani del club. Dalle stories Instagram ecco un dettaglio in più sulla 'missione' negli States di Paratici: come mostrato da lei stessa, anche Pilar Fogliati, attrice e compagna del Ds, si trova a New York in queste ore.
Non è una novità per lei, visto che Fogliati è stata vista assieme a Paratici anche in diverse uscite pubbliche recenti dell'ex dirigente della Juventus.
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È l’Anno Zero: ecco perché può essere un'occasione mai vista da quando ci sono i Commisso. Ci sarà un incontro stampa dopo il ritorno di Ferrari e Paratici dagli Usa: tutta la verità sul tavolo. Grosso sarà presentato prima del ritirodi Angelo Giorgetti
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