Ruggeri in viola? Il terzino pochi giorni fa lanciava segnali d'amore all'Atletico
La notizia delle ultime ore in casa Fiorentina, lato calciomercato, è ovviamente quella relativa ad un interesse da parte di Fabio Paratici e del club gigliato nei confronti di Matteo Ruggeri, terzino classe 2002 passato lo scorso anno per 18 milioni di euro dall'Atalanta all'Atletico Madrid, e spesso titolare nel corso di questa stagione sotto la guida del Cholo Simeone.
Il laterale italiano infatti è stato protagonista di un'ottima annata, in cui non solo si è ritagliato uno spazio importante in rosa disputando 3458 minuti in stagione, ma durante la quale è stato anche protagonista della bella cavalcata dei Colchoneros in Champions League, fermatasi in semifinale con l'Arsenal. Proprio per questo tra lui è il club spagnolo si è instaurato un legame particolare, sottolineato dallo stesso giocatore con una storia Instagram pubblicata circa una settimana fa, in cui veniva raffigurato lo stesso Ruggeri durante un allenamento con sopra la scritta "Mi manchi mio Atletico". Questa la storia in questione:
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