La Fiorentina al neo presidente Malagò: "Che inizi un percorso positivo di rinnovamento"
Arrivano le congratulazioni della Fiorentina per il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò, eletto proprio in questi minuti: "La Fiorentina si congratula con il neo eletto presidente della Figc Giovanni Malagò e gli augura di intraprendere un percorso di positivo rinnovamento per tutto il calcio italiano" si legge nella nota diffusa dal club viola sui propri social.
L'ex presidente del Coni è stato eletto numero uno della FIGC con oltre il 68% delle preferenze contro i 29% dell'altro candidato Giancarlo Abete e un 2% di schede bianche. Per lui si era espressa a favore la Lega serie A.
La Fiorentina si congratula con il neo eletto presidente della Figc Giovanni Malagò e gli augura di intraprendere un percorso di positivo rinnovamento per tutto il calcio italiano.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 22, 2026
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