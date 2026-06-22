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La Fiorentina al neo presidente Malagò: "Che inizi un percorso positivo di rinnovamento"

La Fiorentina al neo presidente Malagò: "Che inizi un percorso positivo di rinnovamento"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 15:38Primo Piano
di Redazione FV

Arrivano le congratulazioni della Fiorentina per il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò, eletto proprio in questi minuti: "La Fiorentina si congratula con il neo eletto presidente della Figc Giovanni Malagò e gli augura di intraprendere un percorso di positivo rinnovamento per tutto il calcio italiano" si legge nella nota diffusa dal club viola sui propri social.

L'ex presidente del Coni è stato eletto numero uno della FIGC con oltre il 68% delle preferenze contro i 29% dell'altro candidato Giancarlo Abete e un 2% di schede bianche. Per lui si era espressa a favore la Lega serie A.