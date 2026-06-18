Social

Giuseppe Commisso: "Rivoluzioneremo le nostre scuole calcio"

Giuseppe Commisso: "Rivoluzioneremo le nostre scuole calcio"
Oggi alle 11:17Curiosità
di Redazione FV

Il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha condiviso nelle proprie storie Instagram un articolo di Nss Sports sulle linee guida da seguire per rifondare il calcio italiano, a partire dalla valorizzazione dei giovani talenti italiani. Lo stesso numero uno viola ha commentato: “Parole vere che noi applicheremo alla Fiorentina! Grazie. Dobbiamo rivoluzionare le nostre scuole calcio!”.

Di seguito il post originale condiviso da Commisso sui social: