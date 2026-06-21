FirenzeViola Filippi nuovo preparatore dei portieri viola. Per Allegri "è il migliore in circolazione"

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Claudio Filippi sarà il nuovo preparatore dei portieri della Fiorentina. Una scelta fortemente voluta da Fabio Paratici, considerando il rapporto professionale consolidato tra i due fin dai tempi della Juventus. L'ex collaboratore del Milan lascia così lo staff di Massimiliano Allegri, prossimo tecnico del Napoli.

Il Viola Park accoglie quindi una figura di grande esperienza e stima, molto apprezzata dagli addetti ai lavori, con uno sponsor d'eccezione. E infatti non a caso lo stesso Allegri, dopo il successo per 1-0 contro la Roma dello scorso novembre, aveva sottolineato il valore del lavoro svolto da Filippi con gli estremi difensori rossoneri:

"Nessun segreto: Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta".