Amorim al Milan, nel segno di Paulo Sousa. La Gazzetta: "Il suo gioco ricorda quello della Fiorentina"

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Ruben Amorim è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina del Milan, portando con sé un'idea di calcio ben definita. Tra i tratti distintivi del tecnico portoghese spicca l'utilizzo della difesa a tre, un sistema che in Serie A richiama inevitabilmente alla memoria la Fiorentina di Paulo Sousa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport: la grande caratteristica del suo calcio è la difesa a tre che, banalmente, fa molto più calcio italiano che portoghese. La "tre" è stata usata da Paulo Sousa alla Fiorentina e per il pubblico italiano quello è un riferimento naturale perché la Viola, con tre difensori e Bernardeschi a tutta fascia, è stata una delle innovazioni più interessanti della Serie A moderna.

Il riferimento principale però per Amorim - o almeno, quello che in Portogallo si cita per primo - è Jorge Jesus, allenatore che ha guidato molte squadre tra cui Benfica, Sporting, Flamengo, Al Hilal e Al Ittihad e ora è all'Al Nassr di CR7. Jorge Jesus è stato l’allenatore di Amorim con Belenenses e Benfica e gli ha passato diversi concetti di calcio. Un affetto c’è. Ha detto JJ del suo allievo: "Amorim possiede un raro coraggio tattico e sa gestire la sua squadra. Era molto intelligente quando lo allenavo al Benfica, ho sempre creduto che avesse la mentalità di un allenatore. Non ha paura di prendere grandi decisioni".