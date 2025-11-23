Non solo i viola. Dal Wolverhampton a San Marino: ecco chi non ha ancora vinto una partita
La Fiorentina rientra ancora nella ristretta cerchia di squadre che non hanno ancora vinto neanche una partita in campionato. Nella stagione attuale, come riporta TMW, ci sono pochissime altre squadre a detenere lo stesso "record" dei viola. La situazione più sorprendente è quella del Wolverhampton: in estate sono stati ceduti giocatori importanti come Matheus Cunha, Fabio Silva e Rayan Ait-Nouri in una sorta di smobilitazione. A farne le spese il tecnico Vitor Pereira ma la situazione al momento non è cambiata. Dal suo addio sono arrivate altre due sconfitte in altrettante partite.
Tra le altre spicca l'Ararat Erevan, unica squadra armena ad aver vinto il campionato dell'Unione Sovietica, nell'ormai lontano 1973. Oppure lo Shkupi, che solo tre anni fa si laureava campione di Macedonia del Nord. Caso particolare quello della San Marino Academy, che altro non è che una squadra Under 22 inserita in un contesto di prima divisione nel suo campionato nazionale. Ecco per la precisione le squadre che non hanno ancora vinto una partita nel proprio campionato:
INGHILTERRA
Wolverhampton (0 vittorie, 2 pareggi, 10 sconfitte)
ITALIA
Fiorentina (0-6-6)
PORTOGALLO
AFS (0-3-8)
BELGIO
Dender (0-5-9)
CIPRO
Paralimni (0-1-9)
ISRAELE
Hapoel Gerusalemme (0-4-6)
Maccabi Benei Raina (0-1-9)
ARMENIA
Ararat (0-3-11)
MACEDONIA DEL NORD
Shkupi (0-1-12)
ANDORRA
Esperanca (0-2-4)
SAN MARINO
San Marino Academy U22 (0-2-7)
