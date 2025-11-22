Le statistiche non aiutano la Fiorentina: solo una volta ci si è salvati con 0 vittorie nelle prime 12
FirenzeViola.it
Ancora un pareggio per la Fiorentina, impattata 1-1 al Franchi contro la Juventus. Non arriva ancora la prima vittoria in campionato per la squadra di Vanoli, scoraggiata anche dalle statistiche in vista della corsa salvezza che dovrà portare avanti fino a maggio. Una sola volta nella storia del nostro campionato, infatti, da quando la vittoria vale 3 punti, è riuscita a salvarsi una squadra che non aveva vinto alcuna partita nelle prime 12. Era la stagione 2005/06 e il Cagliari neopromosso riuscì ad evitare la retrocessione arrivando 14°.
Pubblicità
Curiosità
Le statistiche non aiutano la Fiorentina: solo una volta ci si è salvati con 0 vittorie nelle prime 12
LiveFiorentina-Juventus 1-1, triplice fischio al Franchi: pareggio tra viola e bianconeridi Ludovico Mauro
Le più lette
3 Fiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: provvidenza Mandragora, ok De Gea e Kean, male Sohm e Pablo Marì
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Juventus 1-1, le pagelle: provvidenza Mandragora, ok De Gea e Kean, male Sohm e Pablo Marì
Alberto PolverosiFiorentina, oggi occorrono segnali di ripresa. Si aspettano i primi effetti della cura Vanoli e poi fino a fine anno la volata degli scontri diretti
Luca CalamaiVanoli alla Simeone mi piace. Chissà se Ranieri ha pensato a fare un passo indietro sulla fascia di capitano. E' l'ora dei gol di Kean. Restituite le coreografie alla curva
Stefano PrizioChissà perché capitano tutti a me? Perché a Firenze arrivano solo imprenditori poco interessati a far calcio?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com