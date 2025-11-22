Le statistiche non aiutano la Fiorentina: solo una volta ci si è salvati con 0 vittorie nelle prime 12

Ancora un pareggio per la Fiorentina, impattata 1-1 al Franchi contro la Juventus. Non arriva ancora la prima vittoria in campionato per la squadra di Vanoli, scoraggiata anche dalle statistiche in vista della corsa salvezza che dovrà portare avanti fino a maggio. Una sola volta nella storia del nostro campionato, infatti, da quando la vittoria vale 3 punti, è riuscita a salvarsi una squadra che non aveva vinto alcuna partita nelle prime 12. Era la stagione 2005/06 e il Cagliari neopromosso riuscì ad evitare la retrocessione arrivando 14°.