Social Joao Mario diventa padre: l'annuncio dal Piazzale Michelangelo

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La famiglia di Joao Mario e della compagna Adriana da Costa si prepara a vivere un momento speciale. La coppia ha infatti annunciato l’arrivo di un bambino, condividendo con i propri follower una notizia particolarmente importante e dal carico emotivo notevole. Il terzino della Fiorentina e la sua compagna hanno scelto di rendere pubblica la gravidanza attraverso i social network, affidandosi a uno scatto semplice ma allo stesso tempo molto suggestivo. Una scelta che ha permesso ai due di condividere la loro felicità con amici, tifosi e tutti coloro che li seguono.

Una foto ricca di emozioni

Nella fotografia, Joao Mario e Adriana sono insieme, stretti in un tenero abbraccio, mentre mostrano l’immagine del loro bambino. Un momento intimo e significativo, reso ancora più suggestivo dal panorama di Firenze al tramonto, scelto come sfondo per l’annuncio. A rendere ancora più speciale lo scatto ci ha pensato il messaggio scritto da Adriana. Una frase breve, ma capace di racchiudere tutta la gioia della coppia per questo nuovo capitolo della loro vita: “E poi, il nostro sogno è divenuto realtà”. Un annuncio che racconta quindi non soltanto l’arrivo di un nuovo membro della famiglia, ma anche la grande emozione di Joao Mario e Adriana, pronti a intraprendere insieme questa nuova e importante avventura.

Ecco il post originale diffuso dalla coppia su Instagram: