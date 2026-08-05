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Mastantuono e il legame con l'Italia: le origini della famiglia portano a Ripacandida

Mastantuono e il legame con l'Italia: le origini della famiglia portano a RipacandidaFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 14:00Curiosità
di Lorenzo Della Giovampaola
Quello che si appresta a diventare il nuovo fantasista della Fiorentina, Franco Mastantuono, ha origini che lo legano già con l'talia

Il futuro di Franco Mastantuono passerà dall'Italia. Il giovane talento argentino classe 2007, in arrivo alla Fiorentina in prestito dal Real Madrid, approderà in un Paese che, per lui, rappresenta molto più di una semplice tappa professionale. Le sue radici familiari, infatti, affondano proprio nel territorio italiano. La storia della sua famiglia conduce a Ripacandida, piccolo comune della provincia di Potenza che conta poco più di 1.500 residenti. Situato alle pendici del Monte Vulture, antico complesso vulcanico celebre per i suoi vigneti, il paese è rinomato per la produzione dell'uva Aglianico, da cui nasce il prestigioso vino Aglianico del Vulture, tra le eccellenze enologiche della Basilicata.

Fu da questo borgo che il bisnonno paterno di Mastantuono emigrò in Argentina in cerca di nuove opportunità, dando inizio al percorso della famiglia oltreoceano. Ancora oggi il cognome Mastantuono è particolarmente diffuso a Ripacandida, dove vivono numerosi appartenenti alla famiglia, impegnati in diverse attività professionali. A confermare il legame con il paese lucano è stato lo stesso padre del calciatore, Cristian, che ha ricordato con orgoglio le origini della propria famiglia. 