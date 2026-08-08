Mirallas, che fine hai fatto? Il Comune di Bagno a Ripoli adesso lo cerca

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Che fine ha fatto Kevin Mirallas? L’ex giocatore della Fiorentina risulta ancora formalmente domiciliato nella zona di Antella, ma un recente tentativo di notifica da parte del Comune di Bagno a Ripoli sembra confermare che non viva più nella sua abitazione sui colli fiorentini.

Il messo comunale si è infatti recato nella zona di Picille per consegnare a Mirallas un atto ufficiale, senza però riuscire a trovarlo. La notifica, la 804/2026, è stata quindi depositata presso il Comune, dove l’ex calciatore potrà ora recarsi per ritirarla. Non è stato reso noto il contenuto del documento. Lo scrive Repubblica, edizione Firenze. Mirallas, oggi 39enne, ha lasciato il calcio giocato nel 2023. Con la Fiorentina ha disputato 30 partite tra Serie A e Coppa Italia, realizzando due gol nella stagione 2018-19, contro Sassuolo ed Empoli.

Dopo l’esperienza in viola, il belga ha giocato con Anversa, Gaziantep, Moreirense e AEL Limassol, prima di chiudere la propria carriera. Nonostante abbia lasciato Firenze ormai da diversi anni, il suo domicilio fiscale risulta ancora a Bagno a Ripoli: una circostanza che ha portato il messo comunale a cercarlo proprio nella sua vecchia abitazione.