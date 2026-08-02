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Foto: Viery a pranzo con Dodo al Piazzale, nonostante... i 38 gradi

Foto: Viery a pranzo con Dodo al Piazzale, nonostante... i 38 gradiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:20Curiosità
di Redazione FV

Archiviata l'amichevole disputata in Austria contro il Real Madrid, la Fiorentina ha fatto rientro a Firenze in attesa della ripresa degli allenamenti, fissata per martedì al Viola Park. Nel frattempo, i brasiliani Dodò e Viery hanno approfittato della giornata libera per concedersi un pranzo in uno dei ristoranti della zona di piazzale Michelangelo, godendosi la splendida vista sui principali monumenti del capoluogo toscano.

Temperature torride

Il tutto nonostante il caldo intenso, con il termometro che ha toccato i 38 gradi. Un modo ideale per riabituarsi alle alte temperature fiorentine dopo i dieci giorni trascorsi tra il ritiro in Inghilterra e la successiva tappa in Austria. Questa la storia Instagram postata da Viery che lo ritrae a tavola assieme al compagno di reparto classe '98: