Tennista mancato, la chitarra e le origini lucane: chi è il vero Franco Mastantuono

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Dietro il talento e il mancino di Franco Mastantuono, che ha conquistato prima il River Plate, poi il Real Madrid e infine la Fiorentina, c’è un ragazzo con interessi molto lontani dal solo calcio. Ad occuparsi dell'identikit dell'argentino è La Nazione, che ne traccia un profilo personale (qua la scheda dettagliata della nostra redazione). Da bambino, infatti, il classe 2007 era considerato uno dei migliori giovani tennisti del Paese: a soli 11 anni era già tra i prospetti più interessanti della sua categoria e trascorreva i weekend in giro per l’Argentina per partecipare ai tornei. Poi la scelta definitiva per il pallone, senza però rinunciare alle sue altre passioni.

Tra queste c’è soprattutto la musica. Mastantuono suona la chitarra, che ha portato con sé anche a Firenze, ed è un grande appassionato di rock argentino: il suo gruppo preferito sono Las Pastillas del Abuelo e possiede una collezione di vinili dedicati alla musica del suo Paese. Ma il legame con l’Italia è ancora più profondo: nelle sue origini c’è infatti la Basilicata, precisamente Ripacandida, piccolo comune di circa 1.500 abitanti dove viveva il suo bisnonno e che ora attende con curiosità il nuovo talento della Fiorentina.