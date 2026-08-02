Dagli inviati
Real Madrid-Fiorentina sulle prime pagine austriache: l'apertura del Kronen Zeitung
È stata solo un'amichevole, ma Real Madrid-Fiorentina continua a far parlare di sé anche in Austria. La partita è andata in scena a Klagenfurt e proprio il giornale locale, il Kronen Zeitung, stamattina ha aperto in prima pagina proprio col match tra viola e blancos. In particolare, il quotidiano austriaco apre in taglio centrale con una foto che ritrae in contrasto Viery ed Endrick, ma dedica un ampio approfondimento all'incontro anche nelle sue pagine interne. Ecco alcune foto:
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Curiosità
Segnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissimedi Pietro Lazzerini
Le più lette
1 Segnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Copertina
FirenzeViolaOulai-Atta, aspettando Fagioli. Grosso ha già risposto: sarà una Fiorentina tutta qualità
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Luca CalamaiPiccoli merita attenzione. Caso Kean: perché Paratici stava comprando Castro e vuole Pellegrino? Servono esterni d’attacco subito. A Grosso non piace Fagioli play, se arriva l’offerta giusta può partire
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