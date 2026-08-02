Dagli inviati Real Madrid-Fiorentina sulle prime pagine austriache: l'apertura del Kronen Zeitung

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È stata solo un'amichevole, ma Real Madrid-Fiorentina continua a far parlare di sé anche in Austria. La partita è andata in scena a Klagenfurt e proprio il giornale locale, il Kronen Zeitung, stamattina ha aperto in prima pagina proprio col match tra viola e blancos. In particolare, il quotidiano austriaco apre in taglio centrale con una foto che ritrae in contrasto Viery ed Endrick, ma dedica un ampio approfondimento all'incontro anche nelle sue pagine interne. Ecco alcune foto: