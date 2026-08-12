Il Benevento ha scelto Scandicci per la rifinitura anti-viola

Il Benevento ha scelto Scandicci per la rifinitura anti-violaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 21:39Curiosità
di Redazione FV

Il Benevento si sta preparando per affrontare la Fiorentina al Franchi, con qualche incertezza di formazione, ma la voglia, da parte del tecnico Floro Flores, di fare bene. E in vista della partita di Coppa, da dentro o fuori trattandosi dei trentaduesimi in gara secca, domani i sanniti svolgeranno la rifinitura a Scandicci. 

Precedenti rifiniture a Scandicci

Il Benevento non è la prima squadra a preparare le sfide sul campo scandiccese visto che l'Atalanta è un habitué, così come ha fatto in passato la Salernitana.