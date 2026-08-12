Il Benevento ha scelto Scandicci per la rifinitura anti-viola
FirenzeViola.it
Il Benevento si sta preparando per affrontare la Fiorentina al Franchi, con qualche incertezza di formazione, ma la voglia, da parte del tecnico Floro Flores, di fare bene. E in vista della partita di Coppa, da dentro o fuori trattandosi dei trentaduesimi in gara secca, domani i sanniti svolgeranno la rifinitura a Scandicci.
Precedenti rifiniture a Scandicci
Il Benevento non è la prima squadra a preparare le sfide sul campo scandiccese visto che l'Atalanta è un habitué, così come ha fatto in passato la Salernitana.
Pubblicità
Curiosità
Copertina
FirenzeViola350 giorni di Roberto Piccoli: dai 27 milioni alla cessione accelerata, ecco cos'è cambiato
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
Angelo GiorgettiAlle origini di Joseph: da underdog a star del portafoglio. Il percorso (fra dubbi e risposte) di un protagonista inatteso. Per ora Commisso jr stupisce perché cerca soluzioni e non conflitti
Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com