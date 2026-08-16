Fiocco azzurro in casa Ribery-Beccaglia: sesto figlio per l'ex viola
"Quest’anno è stato il compleanno più speciale della mia vita. Scoppio… di amore". Con queste parole, pubblicate qualche settimana fa sui social, la giornalista Greta Beccaglia aveva raccontato la sua felicità. Un riferimento alla relazione con Franck Ribery, ex giocatore della Fiorentina, oggi impegnato a Coverciano nel percorso per diventare allenatore.
La nascita del figlio
Secondo quanto riportato da La Nazione, a fine giugno la coppia avrebbe accolto la nascita di un bambino, mantenendo il lieto evento lontano dai riflettori. Per Ribery si tratta del sesto figlio: l'ex calciatore aveva già avuto cinque figli dal matrimonio con Wahiba Belhami. Con la nascita del bambino avuto dalla relazione con Beccaglia, la famiglia del francese si allarga dunque ulteriormente.
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