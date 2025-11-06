Il quinto posto in A potrebbe valere la Champions, ma dipende (anche) dalla Fiorentina

Quinto posto che vale la Champions? Dopo gli ultimi risultati salgono le quotazioni della nostra Federazione. Al momento l'Italia è ancora fuori dalla possibilità di avere un posto aggiuntivo. Tuttavia la due giorni di Champions, soprattutto il mercoledì, ci ha permesso di fare un passo in avanti grazie ai successi di Inter e Atalanta. Lo riporta Tuttomercatoweb.com: c'è una nazione, l'Inghilterra, che sembra già in fuga ma per il secondo posto la corsa è ancora apertissima (ricordiamo che le prime due federazioni al termine della stagione sbloccheranno uno slot aggiuntivo per la Champions). E ora le speranze saranno riposte sul giovedì di Europa e Conference League, con gli impegni di Roma (a Glasgow contro i Rangers), Bologna (in casa contro il Brann Bergen) e Fiorentina (in trasferta a Mainz). Il nostro destino passa anche da loro.

Questo il quadro attuale:

1. Inghilterra (9 su 9) 9.388

2. Germania (7 su 7) 8.000 - - -

3. Portogallo (4 su 5) 7.800

4. Cipro (3 su 4) 7.750

5. Italia (7 su 7) 7.714

6. Spagna (8 su 8) 7.625

7. Polonia (4 su 4) 7.375

8. Danimarca (2 su 4) 7.125

9. Francia (7 su 7) 6.357

10. Olanda (6 su 6) 5.916

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 14.000

2. Atalanta 11.000

3. Juventus 9.000

4. Napoli 9.000

5. Fiorentina 6.000

6. Bologna 3.000

7. Roma 2.000